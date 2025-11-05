¡Prepárate! TacoFest regresa a Morelia este noviembre

Aunque aún no se ha detallado el cartel de artistas invitados ni las dinámicas del programa, el TacoFest es reconocido por combinar sabores tradicionales y gourmet con entretenimiento como el concurso “¿Quién come más tacos?”, rifas de viajes, zona de juegos infantiles, ludoteca gratuita y servicio de niñeras, así como áreas de artesanías, mezcal y cerveza artesanal.

En la última edición, la entrada tuvo un costo accesible de 20 pesos, e incluyó la posibilidad de participar en una rifa para un viaje a Ixtapan Zihuatanejo. También se ofrecieron entradas gratis para niños y adultos mayores con credencial INAPAM.

El evento tiene como lema “Tacómo quieres”, y espera repetir el éxito de las ediciones anteriores, donde se presentaron más de 50 variedades de tacos, desde clásicos como el pastor y suadero, hasta opciones vegetarianas y exóticas como jabalí o mariscos.

Organizadores invitan al público a seguir las redes oficiales del TacoFest Morelia para conocer todos los detalles conforme se acerque la fecha.

SHA