¡Prepárate! TacoFest regresa a Morelia este noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sabor regresa con fuerza a la capital michoacana con la edición de noviembre del TacoFest Morelia 2025, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de noviembre en el Jardín del Orquidario de Morelia.
Este evento, que ha reunido hasta 100 expositores en ediciones pasadas, ofrecerá una experiencia gastronómica con los mejores exponentes del taco, además de música en vivo, bebidas artesanales y un ambiente 100% familiar.
Aunque aún no se ha detallado el cartel de artistas invitados ni las dinámicas del programa, el TacoFest es reconocido por combinar sabores tradicionales y gourmet con entretenimiento como el concurso “¿Quién come más tacos?”, rifas de viajes, zona de juegos infantiles, ludoteca gratuita y servicio de niñeras, así como áreas de artesanías, mezcal y cerveza artesanal.
En la última edición, la entrada tuvo un costo accesible de 20 pesos, e incluyó la posibilidad de participar en una rifa para un viaje a Ixtapan Zihuatanejo. También se ofrecieron entradas gratis para niños y adultos mayores con credencial INAPAM.
El evento tiene como lema “Tacómo quieres”, y espera repetir el éxito de las ediciones anteriores, donde se presentaron más de 50 variedades de tacos, desde clásicos como el pastor y suadero, hasta opciones vegetarianas y exóticas como jabalí o mariscos.
Organizadores invitan al público a seguir las redes oficiales del TacoFest Morelia para conocer todos los detalles conforme se acerque la fecha.
SHA