¡Prepárate para el Zombie Walk! Habrá cursos de maquillaje y proyección de películas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si vas a asistir al Zombie Walk el próximo 26 de octubre, aquí te dejamos las actividades previas al evento en las que podrás participar, algunas tienen costo y otras son totalmente gratuitas.

Lunes 21 de octubre

Habrá un curso de maquillaje avanzado con técnicas en látex, algodón, papel, sangre fx, que tendrá una duración de 4 horas, este tiene un costo de $300 pesos y ya incluye el material, se llevará a cabo en Cervecería KA Centro a las 17:00 horas.

Martes 22 de octubre

Se dará otro curso de maquillaje, pero este es totalmente gratuito y será en las instalaciones del Colegio de Morelia, a las 17:00 horas, en este se enseñarán técnicas básicas para realizar caracterizaciones con materiales caseros.

Miércoles 23 y jueves 24 de octubre

Si eres fan del cine de terror y principalmente de zombies, se proyectarán dos cintas de imperdibles, la primera es "Land of the dead", de George Romero el miércoles en el Colegio de Morelia y la segunda es "Dawn of the dead" de Zack Snyder el jueves en “Espacio Solaris” ambas funciones empiezan a las 18:30 horas, son gratuitas y abiertas al público.