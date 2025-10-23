¡Prepárate para el apocalipsis! Curso gratuito de maquillaje zombie en Morelia

El taller será impartido a las 5:00 de la tarde en el Colegio de Morelia y está enfocado en técnicas sencillas pero impactantes como uso de látex, heridas, sangre falsa y pintura facial, todo en un ambiente divertido y apto para principiantes.

🎬 Función especial de “We Are Zombies”

Y por si fuera poco, al finalizar el curso, las y los asistentes están invitados a una proyección gratuita de la película "We Are Zombies", a las 7:00 p.m. en la sala audiovisual del mismo recinto.