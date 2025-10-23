Morelia

Aprende a hacer heridas, sangre falsa y caracterizaciones realistas… y quédate a la unción de “We Are Zombies”
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Listo para tu transformación zombie? Este viernes 24 de octubre podrás aprender lo básico del maquillaje FX en un curso gratuito de caracterización zombie, ideal para quienes participarán en el Morelia Zombie Walk o simplemente quieren impresionar en Halloween.

¡Prepárate para el apocalipsis! Curso gratuito de maquillaje zombie en Morelia

El taller será impartido a las 5:00 de la tarde en el Colegio de Morelia y está enfocado en técnicas sencillas pero impactantes como uso de látex, heridas, sangre falsa y pintura facial, todo en un ambiente divertido y apto para principiantes.

🎬 Función especial de “We Are Zombies”

Y por si fuera poco, al finalizar el curso, las y los asistentes están invitados a una proyección gratuita de la película "We Are Zombies", a las 7:00 p.m. en la sala audiovisual del mismo recinto.

📍Ubicación:

📌 Colegio de Morelia
📍 Avenida Guadalupe Victoria 2225, Col. Lomas de Santiaguito

🔥 ¿Quién puede asistir?

El evento es totalmente gratuito y está abierto al público en general. No necesitas experiencia previa, solo muchas ganas de aprender y una buena dosis de imaginación (y sangre falsa, claro).

