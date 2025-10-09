¡Prepárate para bailar! Just Dance llega con reto a Morelia este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si te gusta bailar, jugar y pasar una tarde diferente, este viernes tienes una cita en Espacio Las Américas, donde se llevará a cabo el evento gratuito "Viernes Gaming" con Just Dance.
A través de redes sociales, los organizadores anunciaron que la cita es el 10 de octubre a las 4:00 de la tarde, en la Glorieta Liverpool, al interior de Espacio Las Américas, en Morelia.
La actividad es gratuita y abierta al público, pensada especialmente para fans del videojuego Just Dance, aunque también pueden participar familias, grupos de amigos o cualquier persona que quiera disfrutar de buena música y movimiento.
Just Dance es uno de los videojuegos de ritmo más populares del mundo, donde los jugadores deben imitar coreografías en pantalla al ritmo de canciones reconocidas.
Este evento forma parte de la iniciativa "Viernes Gaming", que busca acercar experiencias digitales y de entretenimiento a la comunidad moreliana de manera gratuita.
