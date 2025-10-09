¡Prepárate para bailar! Just Dance llega con reto a Morelia este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si te gusta bailar, jugar y pasar una tarde diferente, este viernes tienes una cita en Espacio Las Américas, donde se llevará a cabo el evento gratuito "Viernes Gaming" con Just Dance.

A través de redes sociales, los organizadores anunciaron que la cita es el 10 de octubre a las 4:00 de la tarde, en la Glorieta Liverpool, al interior de Espacio Las Américas, en Morelia.

La actividad es gratuita y abierta al público, pensada especialmente para fans del videojuego Just Dance, aunque también pueden participar familias, grupos de amigos o cualquier persona que quiera disfrutar de buena música y movimiento.

Just Dance es uno de los videojuegos de ritmo más populares del mundo, donde los jugadores deben imitar coreografías en pantalla al ritmo de canciones reconocidas.