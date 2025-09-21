Prepárate para bailar en la primera edición del Spooky Dance Competition en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 30 de octubre el Parque Infantil 150 será sede de la primera edición del Spooky Dance Competition 2025, un concurso de baile con temática de Halloween que promete ser una de las actividades más divertidas y originales de la temporada.
El evento se llevará a cabo en el Teatro del Parque 150, a partir de las 17:00 horas, con la participación de grupos y bailarines que mostrarán su talento en coreografías llenas de creatividad, música y un toque terrorífico.
La dinámica busca reunir a familias y jóvenes en un ambiente festivo, donde los participantes podrán disfrutar de la danza con elementos propios de la tradición del Día de Brujas.
Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse a través de WhatsApp al número . La convocatoria invita tanto a infancias a partir de los 3 años como a personas adultas mayores de 19 años a ser parte de este espectáculo único en la ciudad.
Para más información sobre los requisitos y las bases del concurso, se puede consultar la página oficial de Facebook del Zoológico de Morelia.
BCT