Prepárate para bailar en la primera edición del Spooky Dance Competition en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 30 de octubre el Parque Infantil 150 será sede de la primera edición del Spooky Dance Competition 2025, un concurso de baile con temática de Halloween que promete ser una de las actividades más divertidas y originales de la temporada.

El evento se llevará a cabo en el Teatro del Parque 150, a partir de las 17:00 horas, con la participación de grupos y bailarines que mostrarán su talento en coreografías llenas de creatividad, música y un toque terrorífico.