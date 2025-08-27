Morelia

¡Prepárate Morelia! La magia de Pandora y Flans regresará en 2026

Las icónicas agrupaciones femeninas se presentarán en Morelia el 27 de febrero de 2026 como parte de su “Inesperado Tour”
¡Prepárate Morelia! La magia de Pandora y Flans regresará en 2026
FB/ Grupo Pandora
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nostalgia ochentera y noventera llegará a la capital michoacana con el esperado concierto de Pandora y Flans, quienes se presentarán el próximo 27 de febrero de 2026 en el Palacio del Arte de Morelia, como parte de su gira nacional “Inesperado Tour”.

El espectáculo promete una velada única con los éxitos que marcaron a varias generaciones, en un formato que une el talento y la trayectoria de ambas agrupaciones femeninas, íconos del pop en español.

El show está programado para iniciar a las 9:00 de la noche, y los boletos están disponibles a través de Boletia.com, con diferentes localidades para los asistentes.

Los precios sin cargo por servicio son los siguientes:

  • VIP $3,000

  • Diamante $2,500

  • Oro $1,600

  • Plata $800

Con este tour, Pandora y Flans continúan consolidando su legado musical, llevando a los escenarios lo mejor de su repertorio con una producción que combina luces, nostalgia y energía en vivo.

SHA

“Inesperado Tour”
Pandora y Flans
Palacio del Arte de Morelia

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com