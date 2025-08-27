¡Prepárate Morelia! La magia de Pandora y Flans regresará en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nostalgia ochentera y noventera llegará a la capital michoacana con el esperado concierto de Pandora y Flans, quienes se presentarán el próximo 27 de febrero de 2026 en el Palacio del Arte de Morelia, como parte de su gira nacional “Inesperado Tour”.

El espectáculo promete una velada única con los éxitos que marcaron a varias generaciones, en un formato que une el talento y la trayectoria de ambas agrupaciones femeninas, íconos del pop en español.

El show está programado para iniciar a las 9:00 de la noche, y los boletos están disponibles a través de Boletia.com, con diferentes localidades para los asistentes.

Los precios sin cargo por servicio son los siguientes: