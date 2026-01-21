¡Prepárate! Frente frío 30 y tormenta invernal azotarán Michoacán con clima extremo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre el impacto del frente frío número 30 y la tercera tormenta invernal en territorio mexicano.
En Michoacán y Morelia se esperan lluvias, fuertes vientos y temperaturas mínimas de hasta 0°C, mientras que en zonas altas de la entidad podrían descender por debajo de los 5 grados.
Según el Comunicado No. 014-26 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitido el 21 de enero, el frente frío se desplazará del noreste hacia el sureste del país entre el 23 y el 27 de enero, generando un evento de Norte prolongado, oleaje elevado en costas del Golfo y un marcado descenso térmico en gran parte del territorio nacional.
Aunque el estado no está entre los más afectados por nieve o lluvia engelante, sí se anticipan chubascos (5 a 25 mm) y una disminución importante de las temperaturas en zonas montañosas y la capital, Morelia. Las autoridades recomiendan abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura y cuidar especialmente a niñas, niños y adultos mayores.
Temperaturas mínimas estimadas: de 0 a 5°C en zonas montañosas.
Municipios con mayor riesgo: Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Paracho, Los Reyes y la Sierra de Coalcomán.
Viento: se prevén rachas entre 40 y 60 km/h a nivel estatal, aunque los valores más intensos se concentrarán en el norte del país.
En otras regiones del país se espera:
Caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Coahuila.
Lluvia engelante en el norte de Tamaulipas y San Luis Potosí.
Temperaturas mínimas extremas de hasta -20°C en zonas serranas de Chihuahua.
Oleaje de hasta 4 metros en costas de Tamaulipas y Veracruz.
“Se prevén lluvias fuertes y condiciones invernales prolongadas por la interacción entre el frente frío 30, una vaguada polar y un río atmosférico”, informó el SMN.