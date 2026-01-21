Morelia

¡Prepárate! Frente frío 30 y tormenta invernal azotarán Michoacán con clima extremo

Morelia y otros municipios resentirán el paso de estos sistemas con clima inestable y frío intenso
Silvia Hernández
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre el impacto del frente frío número 30 y la tercera tormenta invernal en territorio mexicano.

En Michoacán y Morelia se esperan lluvias, fuertes vientos y temperaturas mínimas de hasta 0°C, mientras que en zonas altas de la entidad podrían descender por debajo de los 5 grados.

Según el Comunicado No. 014-26 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitido el 21 de enero, el frente frío se desplazará del noreste hacia el sureste del país entre el 23 y el 27 de enero, generando un evento de Norte prolongado, oleaje elevado en costas del Golfo y un marcado descenso térmico en gran parte del territorio nacional.

❄️ ¿Qué se espera en Michoacán?

Aunque el estado no está entre los más afectados por nieve o lluvia engelante, sí se anticipan chubascos (5 a 25 mm) y una disminución importante de las temperaturas en zonas montañosas y la capital, Morelia. Las autoridades recomiendan abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura y cuidar especialmente a niñas, niños y adultos mayores.

  • Temperaturas mínimas estimadas: de 0 a 5°C en zonas montañosas.

  • Municipios con mayor riesgo: Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Paracho, Los Reyes y la Sierra de Coalcomán.

  • Viento: se prevén rachas entre 40 y 60 km/h a nivel estatal, aunque los valores más intensos se concentrarán en el norte del país.

🌧️ Afectaciones a nivel nacional

En otras regiones del país se espera:

  • Caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Coahuila.

  • Lluvia engelante en el norte de Tamaulipas y San Luis Potosí.

  • Temperaturas mínimas extremas de hasta -20°C en zonas serranas de Chihuahua.

  • Oleaje de hasta 4 metros en costas de Tamaulipas y Veracruz.

“Se prevén lluvias fuertes y condiciones invernales prolongadas por la interacción entre el frente frío 30, una vaguada polar y un río atmosférico”, informó el SMN.

