¡Prepárate! Frente frío 30 y tormenta invernal azotarán Michoacán con clima extremo

Según el Comunicado No. 014-26 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitido el 21 de enero, el frente frío se desplazará del noreste hacia el sureste del país entre el 23 y el 27 de enero, generando un evento de Norte prolongado, oleaje elevado en costas del Golfo y un marcado descenso térmico en gran parte del territorio nacional.