¡Prepárate! Esta será la ruta de la Caravana Coca-Cola en Morelia 2025

Este evento forma parte del tour nacional de Coca-Cola y busca promover el espíritu navideño en diversas ciudades del país. El año pasado, miles de personas asistieron al desfile, consolidándolo como una de las actividades decembrinas más esperadas en la capital michoacana.

🎅 La historia detrás de la Caravana Coca-Cola

Lo que hoy conocemos como la Caravana Coca-Cola, uno de los desfiles navideños más esperados en muchas ciudades del mundo, nació originalmente como una campaña publicitaria.

En 1995, Coca-Cola lanzó un comercial titulado “Holidays Are Coming”, donde aparecían camiones de carga rojos decorados con miles de luces, recorriendo paisajes nevados y llevando consigo la magia de la Navidad. La imagen de estos vehículos iluminados fue tan icónica y bien recibida por el público, que pronto trascendió la pantalla.

Poco tiempo después, esos camiones dejaron de ser solo parte de la ficción publicitaria: comenzaron a recorrer ciudades reales como parte de eventos navideños organizados por la marca. Así nació la Caravana Coca-Cola, primero en Estados Unidos y luego en otros países del mundo.

En México, este desfile navideño comenzó a realizarse a principios de los años 2000 y desde entonces se ha vuelto una tradición decembrina en muchas ciudades, incluyendo Morelia. Los camiones decorados, el personaje de Santa Claus, los osos polares y la música festiva se han convertido en elementos familiares que cada diciembre anuncian la llegada de la Navidad.

A través de esta caravana, Coca-Cola busca no solo promocionar su producto, sino también generar un mensaje de unión, alegría y espíritu navideño, especialmente para las familias.

