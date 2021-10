Premian Liverpool, Espacio Las Américas y Nestlé a moreliano con 250 mil pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Liverpool, en Espacio Las Américas, premió la tarde de este viernes a Saúl, joven moreliano ganador de 250 mil pesos, otorgados en monedero electrónico por Nestlé.

Durante la entrega de las #PremiacionesLiverpool, Saúl García Origel, de 27 años, compartió que fue durante los meses de abril y marzo cuando decidió participar en el concurso "El secreto ganador", en el que se conjuntaron Nestlé y Liverpool para otorgar cuatro premios de 250 mil pesos en todo México.

“Registré mis compras sin pensar que podía ganar y cuando me llamaron para decirme que era el ganador pensé que el premio era algo pequeño, no me esperaba que fueran 250 mil pesos”, declaró emocionado el técnico de refrigeración.