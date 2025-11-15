Premian las mejores piezas del primer Concurso de Lapidaria en San Nicolás Obispo

Durante la inauguración, el director general de la Casart, Cástor Estrada Robles, señaló que la Feria del Molcajete se consolida cada año como una de las principales de la ciudad y añadió que este crecimiento fortalece la unión del sector artesanal y permite ofrecer productos de mayor calidad.

Detalló que participaron 21 artesanos con 35 piezas inscritas en las categorías de Molcajetes, Metates y la realización en vivo de ambas piezas. El primer lugar lo obtuvieron Ramiro Morelos González, con un molcajete de girasol; Pablo Morelos González con un metate tradicional; y Ramón Morelos Pérez, con la elaboración en vivo del molcajete.