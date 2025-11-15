Premian las mejores piezas del primer Concurso de Lapidaria en San Nicolás Obispo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-En el marco de la décima edición de la Feria del Molcajete, en la tenencia de San Nicolás Obispo, en Morelia, se llevó a cabo el primer Concurso Artesanal de Lapidaria en el que se entregaron nueve premios por un monto de 20 mil pesos otorgados por la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart) y el Ayuntamiento capitalino.
Durante la inauguración, el director general de la Casart, Cástor Estrada Robles, señaló que la Feria del Molcajete se consolida cada año como una de las principales de la ciudad y añadió que este crecimiento fortalece la unión del sector artesanal y permite ofrecer productos de mayor calidad.
Detalló que participaron 21 artesanos con 35 piezas inscritas en las categorías de Molcajetes, Metates y la realización en vivo de ambas piezas. El primer lugar lo obtuvieron Ramiro Morelos González, con un molcajete de girasol; Pablo Morelos González con un metate tradicional; y Ramón Morelos Pérez, con la elaboración en vivo del molcajete.
Estrada Robles invitó a todo el público a visitar esta tenencia y adquirir artesanías con las más de 20 personas artesanas invitadas de otras localidades del estado que estarán con la venta de piezas como esferas, textiles, productos de cobre, fibra vegetal y madera, hasta el 17 de noviembre.
Turistas y visitantes podrán visitar la zona gastronómica con los mejores platillos tradicionales michoacanos y disfrutar en familia de los eventos culturales.
mrh