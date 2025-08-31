Predicar con la palabra de Dios es el camino: Arquidiócesis de Morelia

En la Plaza de Armas, la Arquidiócesis de Morelia realizó la entronización de la Sagrada Escritura como parte del 8º Festival Bíblico, donde se honró la palabra de Dios y se reconoció a Jesús como el centro de la vida y la familia, y el manifiesto de que la Biblia es el objeto que ilumina el camino de los creyentes para crecer su fe.

La palabra es eterna, viva y eficaz, fue lo que se resaltó en la actividad hecha en la Plaza de Armas, donde la oración fue la estrella para pedir por toda la población.

RYE