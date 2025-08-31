Predicar con la palabra de Dios es el camino: Arquidiócesis de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La palabra de Dios no solo es brillar, sino que te ayuda a encontrar el camino ante cualquier situación que viven las personas, resaltó la Arquidiócesis de Morelia.
En el marco del 8º Festival Bíblico, el arzobispo coadjutor de Morelia, José Armando Álvarez Cano, encabezó la eucaristía, donde cientos de feligreses pidieron por el bien y el bienestar de sus familias, amigos, conocidos y de toda la población.
Acompañados por jóvenes salesianos, así como las misioneras de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, los sacerdotes puntualizaron que su papel no solo es predicar con la palabra de Dios, sino orientar y guiar a los feligreses y a sus personas por el camino de bien, donde se imponga la empatía y la solidaridad entre los humanos.
Comprometerse a brillar a todos, resaltaron, se busca que con la palabra se refuerce, centre y afine cada paso de la vida, donde los jóvenes y las familias sean quienes lleven el mensaje de Dios la sociedad.
En la Plaza de Armas, la Arquidiócesis de Morelia realizó la entronización de la Sagrada Escritura como parte del 8º Festival Bíblico, donde se honró la palabra de Dios y se reconoció a Jesús como el centro de la vida y la familia, y el manifiesto de que la Biblia es el objeto que ilumina el camino de los creyentes para crecer su fe.
La palabra es eterna, viva y eficaz, fue lo que se resaltó en la actividad hecha en la Plaza de Armas, donde la oración fue la estrella para pedir por toda la población.
