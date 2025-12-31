Predial en Morelia: habilitan 51 cajas y descuento del 10%

Por su densidad poblacional o distancia del centro de la ciudad, se contará también con ventanillas de atención en Villas del Pedregal y en las tenencias de Capula, Teremendo y Tiripetío.

Los fines de semana se atenderá en la plaza comercial “Ucoca Servis”, de la Calzada Ventura Puente, en un horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

En la Clínica Municipal Poniente, ubicada en avenida Juan Mier y Terán 221, en la colonia Ignacio Allende (salida a Quiroga), la atención será todos los días, incluidos sábados y domingos, en un horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

Además de los puntos fijos, también se podrá realizar el pago en línea, en efectivo o bien con tarjeta de débito y crédito; con algunas tarjetas se podrá obtener plazo de 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. De igual forma, se podrá pagar a través de la nueva opción “Pago Express”, con el celular, computadora o tablet, ingresando desde morelia.gob.mx. Solo hay que registrar un correo electrónico junto con el número de predio y elegir la forma de pago.

Para mayor información sobre los puntos y modalidades de pago, las personas interesadas pueden consultar las redes sociales oficiales.