¡Precaución! Hay brigadas limpiando el Periférico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones las principales vialidades de la capital michoacana, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán desplegó este viernes una brigada multianual para realizar labores de limpieza sobre el Circuito Periférico de Morelia.

A través de sus redes sociales, la dependencia informó que los trabajos forman parte del programa de mantenimiento de infraestructura vial estatal, enfocado en mejorar la seguridad y funcionalidad de los caminos más transitados.

En las imágenes compartidas se observa al personal realizando limpieza en las laterales del Periférico, con señalización preventiva para los automovilistas y maquinaria especializada para estas tareas.