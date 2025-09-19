¡Precaución! Hay brigadas limpiando el Periférico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones las principales vialidades de la capital michoacana, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán desplegó este viernes una brigada multianual para realizar labores de limpieza sobre el Circuito Periférico de Morelia.
A través de sus redes sociales, la dependencia informó que los trabajos forman parte del programa de mantenimiento de infraestructura vial estatal, enfocado en mejorar la seguridad y funcionalidad de los caminos más transitados.
En las imágenes compartidas se observa al personal realizando limpieza en las laterales del Periférico, con señalización preventiva para los automovilistas y maquinaria especializada para estas tareas.
Estas acciones forman parte de las intervenciones permanentes que la SCOP ejecuta en diferentes puntos del estado, como parte de la estrategia del Gobierno de Michoacán para garantizar una infraestructura segura, ordenada y funcional.
SHA