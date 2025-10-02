¡Precaución! Hay bacheo en Periférico, zona del puente peatonal de Lomas de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó que realiza trabajos de bacheo en el Circuito Periférico de Morelia, a la altura del puente peatonal de Lomas de Morelia, lo que ha implicado el confinamiento temporal del carril de baja velocidad.

Una brigada multianual de la SCOP trabaja en el lugar para reparar la superficie de rodamiento, como parte de las acciones de mantenimiento vial en zonas de alta circulación vehicular.