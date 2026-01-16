¡Precaución! Estas calles de Morelia tendrán trabajos de mantenimiento

En el Circuito Periférico de la capital michoacana se realizan labores de limpieza de cunetas, desde el kilómetro 12+200 hasta el 13+000, a la altura de la zona de Las Américas. Además, se lleva a cabo la colocación de señalamiento vertical elevado desde el kilómetro 0+000 al 26+000. Las actividades se desarrollarán hasta las 6:00 de la tarde

Asimismo, en el Ramal Camelinas se efectúa el pintado de señalamiento horizontal, en el tramo que abarca del kilómetro 1+700 al 3+180.

Las autoridades exhortan a los automovilistas a extremar precauciones al circular por estas zonas, ya que los trabajos pueden generar reducción de carriles o tránsito lento.

