¡Precaución! Estas calles de Morelia tendrán trabajos de mantenimiento

FB/Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes se llevan a cabo obras de mantenimiento y señalamiento vial en distintos puntos de Morelia, informó el C5 Michoacán a través de redes sociales, como parte de los trabajos coordinados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

En el Circuito Periférico de la capital michoacana se realizan labores de limpieza de cunetas, desde el kilómetro 12+200 hasta el 13+000, a la altura de la zona de Las Américas. Además, se lleva a cabo la colocación de señalamiento vertical elevado desde el kilómetro 0+000 al 26+000. Las actividades se desarrollarán hasta las 6:00 de la tarde

Asimismo, en el Ramal Camelinas se efectúa el pintado de señalamiento horizontal, en el tramo que abarca del kilómetro 1+700 al 3+180.

Las autoridades exhortan a los automovilistas a extremar precauciones al circular por estas zonas, ya que los trabajos pueden generar reducción de carriles o tránsito lento.

