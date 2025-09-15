Precaución: cierre vial por inundación en Periférico, altura Mártires de la Plaza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El C5 Michoacán emitió una alerta vial la noche de este lunes debido al cierre de la vialidad en el carril lateral del Periférico Paseo de la República, a la altura de Mártires de la Plaza, en dirección al distribuidor vial de salida a Quiroga.

La medida se debe a la inundación registrada en la zona, lo que ha generado complicaciones para la circulación vehicular.

Las autoridades de seguridad recomendaron a los automovilistas extremar precauciones, atender las indicaciones de tránsito y considerar rutas alternas mientras se llevan a cabo las labores para restablecer la circulación.