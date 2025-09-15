Precaución: cierre vial por inundación en Periférico, altura Mártires de la Plaza
FB/ C5 Michoacán
Morelia

Precaución: cierre vial por inundación en Periférico, altura Mártires de la Plaza

La medida se debe a la inundación registrada en la zona, lo que ha generado complicaciones para la circulación vehicular
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El C5 Michoacán emitió una alerta vial la noche de este lunes debido al cierre de la vialidad en el carril lateral del Periférico Paseo de la República, a la altura de Mártires de la Plaza, en dirección al distribuidor vial de salida a Quiroga.

La medida se debe a la inundación registrada en la zona, lo que ha generado complicaciones para la circulación vehicular.

Las autoridades de seguridad recomendaron a los automovilistas extremar precauciones, atender las indicaciones de tránsito y considerar rutas alternas mientras se llevan a cabo las labores para restablecer la circulación.

El C5 Michoacán recordó que ante cualquier emergencia los ciudadanos pueden comunicarse al 911 para recibir atención inmediata.

SHA

Cierre de la vialidad
C5 Michoacán
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com