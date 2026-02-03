¡Precaución! Cierran lateral de Camelinas por obras del OOAPAS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de Morelia informó que, debido a trabajos de sustitución de red sanitaria, se mantendrá cerrada la lateral sur de la avenida Camelinas, en el tramo que va de la calle Beethoven a la calle Tchaikovski.

Los trabajos forman parte de acciones para mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad, por lo que se exhorta a las y los ciudadanos a tomar precauciones y utilizar vías alternas.

📍Zona afectada: Lateral sur de Av. Camelinas, entre Beethoven y Tchaikovski.

🚧Motivo: Sustitución de red sanitaria.

🕐Duración estimada: No especificada. Se recomienda mantenerse atentos a actualizaciones.