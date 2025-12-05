¡Precaución! Cerrarán carril del Periférico en sentido Charo-Tecnológico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP) informó que los días 5 y 6 de diciembre se realizará el cierre de un carril sobre el Periférico de Morelia, en el tramo que va con dirección de Charo hacia Ciudad Industrial, a la altura del Distribuidor Vial Eréndira.

La medida será vigente ambos días de las 5:00 a las 18:00 horas, con el objetivo de continuar los trabajos de construcción en esta importante obra vial. Como vía alterna, se recomienda utilizar el carril lateral.

La SCOP llamó a la ciudadanía a extremar precauciones y considerar tiempos de traslado más amplios durante los horarios señalados.