Próxima semana finalizarán trabajos de limpieza por acumulación en Las Margaritas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La próxima semana podrían concluir las labores de recolección de residuos en la vivienda con acumulación de objetos ubicada en la colonia Las Margaritas, informó Edgar Eduardo Cabrera Guevara, titular de la Dirección de Residuos Sólidos.

En entrevista, el director señaló que este tipo de reportes se han atendido con mayor frecuencia durante este año, ya que ahora se programan para darles seguimiento.

Respecto al caso que tuvo mayor difusión en redes sociales —una vivienda ubicada en Las Margaritas— precisó lo siguiente: “Seguimos atendiendo, ya casi terminamos, nos falta a lo mejor una sesión más para concluir (…)”, puntualizó.