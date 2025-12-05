Próxima carrera del Zoológico de Morelia podría ser en beneficio del Zopilote Rey

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia, Julio César Medina Ávila, adelantó a MiMorelia.com que la próxima carrera atlética en beneficio de una especie en peligro de extinción podría estar dedicada a un ave.

En entrevista con este medio, el director indicó que la carrera para 2026 podría estar enfocada en el zopilote rey, especie nativa del sur de México que se encuentra en riesgo, por lo que se busca concientizar a la población sobre su conservación.

“Vamos a evaluar con el equipo médico, pero estamos inclinándonos por un ave: el zopilote rey, que es nativo del sur de México, de Yucatán”, expresó.

Julio Medina recordó que desde hace algunos años se optó por organizar carreras para visibilizar la situación de animales endémicos del país. El objetivo es generar empatía e informar a quienes desconocen el estado de estas especies.

Como ejemplo, mencionó la carrera en pro del jaguar, con la cual se inició esta dinámica. Si bien admitió que el objetivo también tiene un componente económico, reconoció que los fondos recaudados son modestos y se destinan a labores de rehabilitación dentro del zoológico.

“Al final no es tanto recurso, porque no queda mucho. Iniciamos con la carrera del jaguar y se construyó el albergue del jaguar. Con ese proyecto conseguimos un premio internacional por diseño y construcción, y desde entonces hemos hecho una carrera cada año”, explicó.