Prótesis mamarias y mangas para linfedema: entrega de solicitudes cierra este miércoles

Mujeres que han enfrentado una mastectomía o padecen linfedema aún pueden acceder a este apoyo gratuito del DIF Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mujeres que requieran prótesis mamarias o mangas para linfedema tienen hasta este miércoles 22 de octubre para entregar su solicitud ante el DIF Morelia, como parte de un programa gratuito que busca apoyar la recuperación y calidad de vida de quienes han atravesado una mastectomía o padecen linfedema.

El trámite puede realizarse en cualquiera de las siguientes oficinas:

  • DIF Central: Vicente Barroso de la Escayola No. 135, Col. La Estrella

  • DIF CAM: Eduardo Ruiz No. 526, Centro Histórico

📄 Requisitos:

  • Ser residente de Morelia

  • CURP (3 copias)

  • Credencial de elector (3 copias)

  • Comprobante de domicilio reciente (3 copias)

Para mayor información, está disponible el número telefónico 443 113 4000.

Este programa forma parte de las acciones de octubre, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, y representa una oportunidad importante para mujeres en proceso de recuperación.

