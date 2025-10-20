Prótesis mamarias y mangas para linfedema: entrega de solicitudes cierra este miércoles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mujeres que requieran prótesis mamarias o mangas para linfedema tienen hasta este miércoles 22 de octubre para entregar su solicitud ante el DIF Morelia, como parte de un programa gratuito que busca apoyar la recuperación y calidad de vida de quienes han atravesado una mastectomía o padecen linfedema.
El trámite puede realizarse en cualquiera de las siguientes oficinas:
DIF Central: Vicente Barroso de la Escayola No. 135, Col. La Estrella
DIF CAM: Eduardo Ruiz No. 526, Centro Histórico
Ser residente de Morelia
CURP (3 copias)
Credencial de elector (3 copias)
Comprobante de domicilio reciente (3 copias)
Para mayor información, está disponible el número telefónico 443 113 4000.
Este programa forma parte de las acciones de octubre, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, y representa una oportunidad importante para mujeres en proceso de recuperación.
