Posponen proyección de "Valor sentimental" en Clavijero de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La proyección de la película Valor sentimental, programada para realizarse este martes 27 de enero a las 17:00 horas en el Centro Cultural Clavijero de Morelia, ha sido pospuesta, de acuerdo con un anuncio publicado por el propio recinto en redes sociales.

La cinta, nominada a nueve premios Oscar y parte del ciclo “Trilogía de Estrenos” de la Videoteca María Rojo, formaba parte de la oferta cultural gratuita promovida por la Secretaría de Cultura de Michoacán. Sin embargo, por motivos no especificados, la función se reprogramará en una nueva fecha que será dada a conocer próximamente.