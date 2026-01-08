Porsche llegaría a Morelia, rumorean en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales comenzaron a circular versiones que señalan la posible llegada de una agencia de autos Porsche a la capital michoacana.

De acuerdo a publicaciones anónimas que citan “fuentes confiables”, la marca alemana de autos deportivos estaría próxima a establecer presencia en Morelia.

Aunque no hay un anuncio de la empresa, los comentarios apuntan a que el punto elegido para instalar esta agencia sería la avenida Enrique Ramírez, una de las zonas comerciales y automotrices de mayor crecimiento en la ciudad.