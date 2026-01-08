Porsche llegaría a Morelia, rumorean en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales comenzaron a circular versiones que señalan la posible llegada de una agencia de autos Porsche a la capital michoacana.
De acuerdo a publicaciones anónimas que citan “fuentes confiables”, la marca alemana de autos deportivos estaría próxima a establecer presencia en Morelia.
Aunque no hay un anuncio de la empresa, los comentarios apuntan a que el punto elegido para instalar esta agencia sería la avenida Enrique Ramírez, una de las zonas comerciales y automotrices de mayor crecimiento en la ciudad.
Los rumores han generado expectativa entre usuarios locales, quienes ven en la llegada de una marca de lujo como Porsche una señal del desarrollo económico y comercial de la capital michoacana.
RYE-