Por tentativa de homicidio en agravio de Memo Valencia, lo sentencian a más de 8 años

En juicio oral se demostró -con la exposición de datos conservados- que ee, Jeisson C., en compañía de otra persona, comenzó a seguir una camioneta Chevrolet, tipo Tahoe, color blanco, propiedad del excandidato y tripulada por dos mujeres, así como de un hombre, quienes eran sus colaboradores.

Tras llegar a la calle Constelación de la colonia Cosmos en esta ciudad, Jeisson C. dio aviso a sus cómplices vía telefónica del lugar propicio para atentar contra la vida del excandidato, quienes luego de esto descendieron de un automóvil y realizaron disparos de arma de fuego contra los tripulantes de la camioneta Tahoe del candidato y después se dieron a la fuga.

Luego de emprender las investigaciones correspondientes, la Fiscalía Regional del Morelia logró establecer la posible participación de Jaisson en los delitos de homicidio en grado de tentativa y daño en las cosas doloso, ilícitos por el que, con base a una orden de aprehensión, fue presentado ante un Juez de Control, que al valorar cada uno de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional resolvió su vinculación a proceso.

Cabe destacar que los datos conservados dieron los geo posicionamientos del ahora sentenciado, que dieron cuenta de la ruta Criminal que siguió el día de los hechos para perpetrar los ilícitos.

Luego de los alegatos de clausura, un Tribunal de Enjuiciamiento encontró culpable a Jeisson C., y lo sentencio a 8 años y 8 meses por el delito de homicidio en grado de tentativa, así como a tres meses 22 días por su responsabilidad en daño en las cosas doloso, así como a los pagos de la reparación del daño; en el proceso se absolvió a Luis Ever C., quien en su momento también fue detenido y vinculado a proceso.