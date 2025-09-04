Por primera vez en Morelia realizarán el evento Back 2 Business International

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez en Morelia se realizará el evento “Back 2 Business International, networking empresarial”, el próximo 11 de septiembre a partir de las 18:00 horas, en el Salón Evangelina, en la tenencia de Santa María, para así impulsar a los emprendedores michoacanos y fortalecer sus empresas

En conferencia de prensa, Luis Fernando González Castillo, cofundador y director de la empresa Recomienda-T, el objetivo de este evento empresarial es poder eliminar fronteras entre empresas, motivo por el cual se darán a conocer los productos, servicios y la participación de ponentes.

Por su parte, Joaquín Saucedo, director de Biznis International y Back to Business en México y Latam, adelantó que se espera la participación de empresas y expositores de Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Michoacán, así como que el estado invitado será Oaxaca.

Indicó que se contará con cámaras de Londres, de Brasil y la Nórdica de Comercio, para posibles exportaciones a mercados como Asia, Sudamérica y Europa.

A su vez, la titular de la dirección de Desarrollo Empresarial y Economía Social de la Sedeco, Blanca Eugenia Rodríguez Morelos, comentó que este tipo de eventos de networking son importantes para proporcionar oportunidades de negocio, de empleo, inversión y colaboración, así como un intercambio de experiencias y conocimientos, lo que puede generar innovación y mejora de los sistemas económicos.

Por ello, adelantó que a los participantes que tengan una necesidad particular después de participar en este networking internacional, la sede ofrece sus los servicios y seguimiento a sus proyectos

El costo de inscripción será de 500 pesos para el público en general y para los expositores de 4 mil pesos, pero solamente para aquellos que estén vinculados con la Sedeco a través de Espacio Emprendedor.

El comité organizador estima que se tenga una asistencia de más de 200 personas y expositores, pues a una semana de que se realice, llevan más de 180 inscritos.

RYE