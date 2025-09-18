Por pedir "mordida", dos inspectores de Morelia fueron dados de baja: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año, dos inspectores del Ayuntamiento de Morelia han sido dados de baja de manera definitiva, luego de que se corroborara, a través de denuncias, que estaban involucrados en actos de corrupción, informó el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva.

En entrevista colectiva, el funcionario aseguró que, en el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, existe cero tolerancia ante estas conductas.

"Cuando hemos identificado alguna mala práctica por parte de algún inspector, es separado de inmediato de su puesto. Tenemos dos inspectores que fueron ya dados de baja, porque se identificó, a través de denuncias, actos de corrupción y hay tolerancia cero […]", puntualizó.

Precisó que los trabajadores pertenecían al área de Inspección y Vigilancia, y que desde hace tres meses se contaba con pruebas y evidencias presentadas por algunos establecimientos, en las que se constataba que los inspectores habían solicitado “mordida”.

El secretario agregó que, tras las investigaciones y procedimientos correspondientes, hace mes y medio se concretó la separación definitiva de los empleados.

Finalmente, Benítez Silva recalcó que, además de ser un acto ilegal, esto es un ejemplo de que en la administración municipal existen consecuencias para quienes incurran en malas prácticas en el desempeño de sus cargos.

