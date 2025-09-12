Por montaje del escenario, cierres viales parciales en centro de Morelia iniciarán la noche de este viernes: comisario

Al respecto, la Policía Morelia detalló a este medio de comunicación, que la instalación del escenario y por consecuente los cierres parciales a la circulación se estima que inicien alrededor de las 21:00 horas.

“Esto va a depender de los vehículos que traen toda la logística, que se llevará a cabo en la intersección de Guillermo Prieto y Madero. En este punto se cerrará la circulación, por supuesto también en el cruce de Abasolo a Guillermo Prieto”, puntualizó Alarcón Olmedo.

Cabe recordar que el comisario ya había informado que el cierre total del primer cuadro del Centro Histórico se aplicará hasta el lunes 15 de septiembre, debido a la instalación de la verbena popular y los accesos controlados en la zona.

En cuanto al operativo de seguridad interinstitucional, detalló que el municipio participará con 250 elementos de la Policía Morelia, esto con el fin de garantizar la seguridad de las y los asistentes durante los festejos patrios.

BCT