Por falta de abogado defensor, posponen audiencia del caso Marijó

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta mediados de julio se reanudará la audiencia intermedia sobre el feminicidio de la joven María José Medina Flores, Marijó, esto por la ausencia del abogado defensor de Cristián N., uno de los dos vinculados.

En la sala de oralidad 14 del Tribunal Judicial, el juez de la causa penal 1854/2021, Jesús Alejandro Sosa Maya, declaró un receso de 10 minutos para esperar al defensor, pues en la sala sólo se encontraba el abogado particular de Francisco, el segundo señalado como presunto responsable del feminicidio de la joven de 19 años.

Concluido el receso, el togado informó que la administración del Poder Judicial de Michoacán (PJEM) intentó comunicarse con el litigante, sin que obtuviera una respuesta favorable. Ante ello, el juez dio al defensor 24 horas para justificar su falta, de lo contrario será acreedor a una multa de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por la incomparecencia de este lunes.

Además, Sosa Maya advirtió a Cristián N., sobre la revocación de su abogado en caso de que este insista en faltar a la audiencia reprogramada para el 19 de julio a las 09:00 horas.

"Si no comparece lo relevaré del cargo y tendrá plazo de tres días para nombrar un nuevo defensor, si no, se le asignará un defensor de oficio. Ya no podemos posponer más la audiencia".

En el caso de Francisco N., por cuestiones de agenda su abogado pasará la batuta a otro profesional del derecho para darle cerrilidad al caso.

Marijó era una joven estudiante de la facultad de Veterinaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMNSH). Originaria de Guanajuato, salió durante la noche del 16 de febrero del 2017 y desapareció la madrugada del 17. Su cuerpo fue localizado en Atécuaro con signos de violencia sexual y física.

Se cree que Marijó salió del bar "Barezzito" en compañía de cuatro hombres, dos de ellos -Cristián y Francisco- detenidos y vinculados, mientras que sigue vigente una ficha de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGJM) por Alexis Gutiérrez Padilla, presunto implicado en el feminicidio de la joven.

