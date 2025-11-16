Por esto la UNESCO eligió a Morelia como Patrimonio de la Humanidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 16 de noviembre se celebra el Día Internacional del Patrimonio Mundial, una fecha que conmemora la firma de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural en 1972, impulsada por la UNESCO. Este tratado ha permitido proteger más de mil sitios alrededor del mundo que poseen un “valor universal excepcional”.

A lo largo de 51 años, esta iniciativa se ha convertido en un símbolo del compromiso global por conservar la riqueza cultural y natural de la humanidad. México, por su diversidad histórica, cuenta actualmente con 35 sitios inscritos en esta lista, entre ellos, diez ciudades cuyo legado arquitectónico y urbanístico las ha hecho merecedoras del título de Ciudad Patrimonio Mundial. Una de ellas: Morelia.