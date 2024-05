Por dónde ingresar al Venustiano para el concierto de La Arrolladora; aquí te decimos

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) recordó al público que también habrá cortes a la circulación en la calle Olivares de Tzintzuntzan y en avenida del Estudiante, por lo que invitó a tomar sus precauciones y llegar con tiempo para disfrutar del baile y las canciones que La Arrolladora comparta esta noche dentro del FMO 2024.

Entre las canciones que el público espera que interprete La Arrolladora en punto de las 19:00 horas, están: “Si tu amor no vuelve”, “Y que quede claro”, “Ya es muy tarde”, “Ya no te buscaré”, “El ruido de tus zapatos”, “Llamada de mi ex”, entre muchos éxitos más.

