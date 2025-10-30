Por Día de Muertos, cierran calles cerca de panteones en Morelia; checa el mapa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia anunció una serie de cierres viales en puntos estratégicos de la ciudad, principalmente en inmediaciones de panteones y zonas donde se instalará comercio temporal.

Las autoridades recomiendan anticipar traslados, usar vías alternas y respetar la señalización, así como seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.

A continuación, te presentamos los detalles por ubicación:

🕯️ Panteón Municipal

Cierre total: Calzada Arnulfo Ávila y calle lateral frente al panteón.

Cierre parcial: Carril lateral de Av. La Huerta y carriles norte de Av. Francisco J. Múgica, frente a Ciudad Universitaria (UMSNH).

🌼 Panteón Jardines del Tiempo (Gayosso)

Cierre parcial: Calle lateral a un costado del Periférico, cerca de la Av. Fuentes de Morelia.

🕯️ Panteón Santa María de Guido

Cierre parcial: Calle Juan Ruiz de Alarcón, entre las calles Francisco González Bocanegra y Manuel Gutiérrez Nájera.

🎭 Zona de “La Harinera”