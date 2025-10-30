Por Día de Muertos, cierran calles cerca de panteones en Morelia; checa el mapa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia anunció una serie de cierres viales en puntos estratégicos de la ciudad, principalmente en inmediaciones de panteones y zonas donde se instalará comercio temporal.
Las autoridades recomiendan anticipar traslados, usar vías alternas y respetar la señalización, así como seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.
A continuación, te presentamos los detalles por ubicación:
Cierre total: Calzada Arnulfo Ávila y calle lateral frente al panteón.
Cierre parcial: Carril lateral de Av. La Huerta y carriles norte de Av. Francisco J. Múgica, frente a Ciudad Universitaria (UMSNH).
Cierre parcial: Calle lateral a un costado del Periférico, cerca de la Av. Fuentes de Morelia.
Cierre parcial: Calle Juan Ruiz de Alarcón, entre las calles Francisco González Bocanegra y Manuel Gutiérrez Nájera.
Cierre de circulación en lateral: Av. Nocupétaro, entre Av. Guadalupe Victoria y el acceso a “La Harinera”.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones durante estos días para evitar contratiempos. Se recomienda anticipar los traslados, especialmente hacia zonas cercanas a los panteones, así como utilizar rutas alternas para reducir la carga vehicular.
Asimismo, se hace un llamado a respetar la señalización vial colocada en los puntos de cierre y a seguir las indicaciones del personal de tránsito que estará apoyando la circulación. La conducción con precaución será clave para mantener el orden y la seguridad durante las celebraciones del Día de Muertos.
SHA