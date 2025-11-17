Por concluir instalación eléctrica en locales del Mercado Independencia: Servicios Públicos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Servicios Públicos Municipales realiza los últimos trabajos de instalación eléctrica en la planta baja de los locales contiguos al estacionamiento del Mercado Independencia, informó el titular de la dependencia, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas.
En entrevista colectiva, el funcionario fue cuestionado sobre el avance de estos espacios, que resultaron afectados tras el incendio ocurrido hace más de dos años en el estacionamiento del inmueble, luego de que autoridades municipales anunciaran recientemente que la obra civil ya había concluido.
Al respecto, Vázquez Vargas aclaró que el estacionamiento aún no está oficialmente terminado, ya que no se ha realizado la entrega formal de la obra, especialmente en lo relacionado con el rubro de patrimonio y los dictámenes técnicos correspondientes.
No obstante, explicó que en el área a cargo de Servicios Públicos —específicamente la instalación eléctrica— todavía quedan trabajos pendientes, en los cuales se invierten más de 580 mil pesos.
“En lo que trabajamos ha sido en la parte de energía eléctrica que no estaba. Estamos prácticamente a punto de terminar, a ocho o diez días de concluir las últimas instalaciones, para que ningún comerciante se conecte de manera ilegal en el tema de la energía eléctrica (...)”, precisó.
El secretario añadió que a los locales intervenidos se les están integrando sus registros correspondientes, con el fin de garantizar condiciones de seguridad y un control adecuado en el suministro eléctrico.
Asimismo, indicó que otro aspecto a cargo de la dependencia es el ordenamiento de los comerciantes afectados por el siniestro. En ese sentido, aseguró que ya se realizó el “sembrado” de los espacios, para que una vez que la obra sea entregada oficialmente, los locatarios puedan ocupar sus respectivos lugares.
