Por concluir instalación eléctrica en locales del Mercado Independencia: Servicios Públicos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Servicios Públicos Municipales realiza los últimos trabajos de instalación eléctrica en la planta baja de los locales contiguos al estacionamiento del Mercado Independencia, informó el titular de la dependencia, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas.

En entrevista colectiva, el funcionario fue cuestionado sobre el avance de estos espacios, que resultaron afectados tras el incendio ocurrido hace más de dos años en el estacionamiento del inmueble, luego de que autoridades municipales anunciaran recientemente que la obra civil ya había concluido.

Al respecto, Vázquez Vargas aclaró que el estacionamiento aún no está oficialmente terminado, ya que no se ha realizado la entrega formal de la obra, especialmente en lo relacionado con el rubro de patrimonio y los dictámenes técnicos correspondientes.

No obstante, explicó que en el área a cargo de Servicios Públicos —específicamente la instalación eléctrica— todavía quedan trabajos pendientes, en los cuales se invierten más de 580 mil pesos.