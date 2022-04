Por bloqueo niños se quedan solos esperando a sus padres afuera de escuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por el bloqueo de normalistas en Las Américas algunos niños se quedaron solos esperando a sus padres afuera de escuela.

Revolución Social dio cuenta del hecho que les hizo llegar una madre de familia, quien dijo que su hijo y otros niños llevan ya casi una hora esperando, ya que no pueden pasar por ellos.

Asimismo, la denuncia expuso que el niño está incomunicado y que los padres temen que sus hijos pudieran extraviarse si tomaran algunas rutas no comunes del transporte público.

Esta es la denuncia ciudadana:

“Hola quisiera expresar lo acontecido el día de hoy que voy por mi hijo nueva a la escuela en la primaria, me encuentro con un bloqueo en el entronque de Enrique Ramírez y Camelinas, siendo que no puedo avanzar para llegar por mi hijo que está incomunicado y que en ocasiones los maestros y padres de familia en apoyo no alcanzan a comunicar por el número de alumnos que son. Mi preocupación era (como el de muchos padres de familia afectados) que mi hijo se subiera al transporte público y como deben de tomar otras rutas por el bloqueo se fuera a extraviar.

le pedí a una chica del bloqueo que por favor me dejara pasar explicándole mi situación ya que mi hijo aún es muy pequeño y no conoce los rumbos .

la imagen que le envío muestra que quienes pagan los platos rotos son los más inocentes, niños en espera de sus padres con 45 minutos de retardo”.

Sobre el bloqueo

Este lunes fue un grupo de normalistas bloqueó la circulación vial de avenida Camelinas, frente a la plaza comercial Las Américas.

De acuerdo a primeros reportes, el grupo retuvo minutos antes dos camiones de empresas refresqueras.