Popurrí mexicano acompañará el encendido de la Catedral de Morelia este mes patrio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este mes de septiembre, el tradicional encendido de la Catedral de Morelia estará acompañado de un popurrí mexicano, informó la Secretaría de Turismo Municipal.

La dependencia detalló a MiMorelia.com que, con motivo del mes patrio, en esta ocasión se determinó que la melodía que acompañe dicho espectáculo de luces y sonido sea un popurrí representativo de la música mexicana, aunque no se especificó qué piezas en particular se incluirán.

El encendido de la Catedral se realiza cada sábado a las 21:00 horas y es uno de los atractivos más esperados tanto por morelianos como por turistas y visitantes, quienes disfrutan del show pirotécnico sincronizado con la música seleccionada, la cual suele adaptarse a las celebraciones del mes en curso.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Turismo de Morelia, Thelma Aquique Arrieta, a este evento acuden en promedio cerca de 3 mil asistentes.