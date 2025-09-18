¡Ponte la capa e inscríbete! Abren registros para la Carrera Superhéroe 2025
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fundación S.H. anunció su 8va edición Carrera Superhéroe, a realizarse el próximo 26 de octubre de 2025 en Morelia, con el objetivo de apoyar a niñas y niños con cáncer de escasos recursos.
La carrera contempla rutas de 2 km para menores de entre 5 y 12 años, y distancias de 5 y 10 km para adultos, con salida y meta en Plaza Morelos (El Caballito) a partir de las 8:00 de la mañana.
Las inscripciones estarán disponibles a partir del lunes 22 de septiembre, de forma presencial en Innovasport (4:00 a 9:00 p.m.) y en línea a través de la página fundacionsh.com.
📍 Costos de inscripción (donativo):
$280 niños
$425 adultos
$525 padre/hijo
$680 familiar
La carrera tiene una temática especial de superhéroes, y los participantes son invitados a portar capa, antifaz o cualquier elemento alusivo. El evento no solo promueve la actividad física y la convivencia familiar, sino que representa una causa solidaria con quienes enfrentan el cáncer infantil.
🟡 “Corre por quienes más lo necesitan. Ponte tu capa y convierte tus pasos en esperanza”, promueve la fundación en su convocatoria oficial.
SHA