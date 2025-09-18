¡Ponte la capa e inscríbete! Abren registros para la Carrera Superhéroe 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fundación S.H. anunció su 8va edición Carrera Superhéroe, a realizarse el próximo 26 de octubre de 2025 en Morelia, con el objetivo de apoyar a niñas y niños con cáncer de escasos recursos.

La carrera contempla rutas de 2 km para menores de entre 5 y 12 años, y distancias de 5 y 10 km para adultos, con salida y meta en Plaza Morelos (El Caballito) a partir de las 8:00 de la mañana.

Las inscripciones estarán disponibles a partir del lunes 22 de septiembre, de forma presencial en Innovasport (4:00 a 9:00 p.m.) y en línea a través de la página fundacionsh.com.

📍 Costos de inscripción (donativo):