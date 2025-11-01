Ponte al corriente con OOAPAS: 80% de descuento por Buen Fin

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) anunció que, como parte del Buen Fin 2025, aplicará un 80% de descuento en multas y recargos a usuarios con adeudos en el servicio de agua potable.
La promoción estará vigente durante todo noviembre y diciembre, con el objetivo de facilitar a los ciudadanos la posibilidad de ponerse al corriente en sus pagos y comenzar el próximo año sin adeudos acumulados.
Además del descuento, el OOAPAS informó que se podrán realizar pagos con tarjetas participantes a meses sin intereses, lo que representa un apoyo adicional para las familias morelianas.
Para conocer las tarjetas bancarias válidas, se recomienda acudir directamente a las oficinas del organismo o consultar sus canales oficiales.
BCT