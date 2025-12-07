¡Ponle sabor a la Navidad! Dona dulces para infancias de Trincheras de Morelos

La campaña invita a la ciudadanía a donar dulces antes del 18 de diciembre, los cuales serán utilizados para preparar los tradicionales aguinaldos que se entregarán durante la posada navideña, programada para el sábado 20 de diciembre, en la plaza principal de la comunidad.

El punto de recepción de donativos está ubicado en las oficinas de Contenedor de Arte, en Av. Camelinas 2314, Col. Las Camelinas, Morelia, en un horario de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas.