¡Ponle sabor a la Navidad! Dona dulces para infancias de Trincheras de Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La organización Contenedor de Arte A.C. lanzó una colecta de dulces como parte de una iniciativa solidaria para llevar aguinaldos navideños a 150 niñas y niños de la colonia Trincheras de Morelos, ubicada en la tenencia de Santa María de Guido, en Morelia.
La campaña invita a la ciudadanía a donar dulces antes del 18 de diciembre, los cuales serán utilizados para preparar los tradicionales aguinaldos que se entregarán durante la posada navideña, programada para el sábado 20 de diciembre, en la plaza principal de la comunidad.
El punto de recepción de donativos está ubicado en las oficinas de Contenedor de Arte, en Av. Camelinas 2314, Col. Las Camelinas, Morelia, en un horario de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas.
La iniciativa tiene como objetivo promover la convivencia comunitaria y compartir un momento especial con las infancias de una zona vulnerable de la ciudad. “Tu aportación hace la diferencia”, expresa la organización en su convocatoria.
Para más información, se puede contactar al teléfono o al correo electrónico .
BCT