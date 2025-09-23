¡Ponle nombre al patito! Parque Infantil 150 lanza divertida dinámica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Parque Infantil 150 de Morelia sorprendió a sus visitantes al presentar a su nuevo inquilino, una escultura gigante con forma de patito amarillo, que ya se ha convertido en centro de atención dentro del espacio recreativo.

Para hacerlo aún más especial, el parque lanzó una dinámica abierta al público: elegir un nombre para la figura. A través de sus redes sociales, invitaron a que las familias participen enviando sus propuestas y votando hasta el próximo viernes a las 11:00 horas.

El nombre que acumule más reacciones de “me gusta” será el ganador, y quien lo haya sugerido recibirá una sorpresa especial por parte del parque.