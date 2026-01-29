Ponen en su lugar a más estafadores de autos; "aquí no van a robar a los morelianos"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un video reciente que circuló en redes sociales, un grupo de personas afectadas por un fraude automotriz se reunió frente a las oficinas de la empresa Prime Car en Morelia para denunciar las irregularidades en sus operaciones. Los afectados, quienes habían pagado grandes sumas de dinero por unidades que nunca recibieron, exigieron respuestas y la devolución de su dinero.

El Fraude: Promesas No Cumplidas

Desde noviembre del año pasado, varios clientes han denunciado la falta de entrega de vehículos tras realizar el pago por ellos. En el video, un hombre relató su experiencia y la de otras víctimas que, como él, llevan meses esperando la entrega de un automóvil.

Además, las víctimas mencionaron que, aunque inicialmente se les ofreció la posibilidad de recibir sus vehículos, las promesas nunca se cumplieron y, en su lugar, se les presentó una serie de excusas y trámites interminables.

La Resistencia de las Víctimas: Buscando Justicia

En la grabación, también se observa a varias personas manifestando su indignación y enfrentándose a los representantes de la empresa.

A medida que la situación se tornaba tensa, algunos señalaron que las respuestas de los empleados eran evasivas y, en ocasiones, agresivas. Las víctimas, por su parte, no dudaron en calificar la situación como un fraude, ya que, según ellos, la empresa Prime Car se ha negado a devolver los pagos realizados o entregar los vehículos.

“Este es un esquema de comisionista”, comentó una de las personas en el video, quien explicó que los empleados de la empresa ganaban comisiones por la venta de autos, lo que motivaba a la empresa a hacer promesas falsas y no cumplir con los acuerdos.

Intervención de la Autoridad y Denuncias

Algunos de los afectados ya han presentado sus denuncias ante la fiscalía, y se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Los manifestantes también anunciaron que continuarían luchando por la justicia, y un número cada vez mayor de personas afectadas ha comenzado a unirse a las protestas.

La situación está generando preocupación en la ciudad, y se espera que la intervención de la fiscalía arroje más detalles sobre el caso.