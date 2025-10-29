Ponen a disposición de la FGE a detenidos por "transferencia fantasma" en compra de auto en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La situación jurídica de tres personas detenidas por presunto intento de fraude en la compra de un vehículo en Morelia será determinada por la Fiscalía General del Estado (FGE), informaron autoridades municipales.
La detención ocurrió el martes en la colonia Ampliación Gertrudis Sánchez, luego de que oficiales de la Policía de Morelia detectaran que los implicados intentaban llevarse un auto sin haber realizado el pago correspondiente durante una supuesta compraventa.
La Policía de Morelia informó a través de su cuenta oficial de Facebook que, gracias a la rápida intervención, los presuntos responsables fueron asegurados y puestos a disposición de la FGE para el seguimiento legal correspondiente.
Este tipo de delitos, conocidos como “fraude por transferencia fantasma”, han sido detectados con mayor frecuencia en los últimos meses, por lo que autoridades exhortan a la ciudadanía a verificar con cuidado cualquier proceso de compraventa, especialmente de vehículos.
