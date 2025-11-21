Polvorín que explotó en Morelia era clandestino: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El polvorín que el jueves registró una explosión no contaba con autorización de ninguna instancia de gobierno para operar, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.
En entrevista colectiva, el secretario recalcó que el manejo de este tipo de materiales explosivos corresponde directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Ellos (Sedena) son, en su caso, quienes dan el permiso para la autorización de uso de pólvora. No contaban con autorización, era un lugar, digamos, clandestino (…)”, destacó.
Aunado a ello, Benítez Silva indicó que el espacio fue acordonado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y por la Sedena, en coordinación con Policía Morelia y Protección Civil Municipal, debido a que trabajadores del lugar señalaron que aún quedaba material en el interior.
“No hay licencias en el municipio que acrediten o permitan el uso o el trabajo con explosivos, siempre y cuando no lo otorgue la Sedena (…)”, subrayó.
Esta nota se encuentra en desarrollo; regresa más tarde para una actualización…
RYE-