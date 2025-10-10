Policías salvan a niño con crisis respiratoria en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la madrugada de este viernes, elementos de la Policía de Morelia brindaron apoyo inmediato a un menor que presentaba dificultad respiratoria en la colonia Ejidal Ocolusen, en la capital michoacana.

Tras recibir el reporte ciudadano, los oficiales acudieron al domicilio señalado, valoraron la situación del menor y procedieron a trasladarlo al Hospital del IMSS Camelinas junto con su padre, para que recibiera atención médica oportuna.

La intervención rápida de los elementos permitió que el menor fuera estabilizado por personal médico en la unidad de emergencias, según se aprecia en una imagen compartida por la corporación.