Policías frenan agresión contra una mujer en Morelia; así fue la detención [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Morelia dio a conocer videos captados por cámaras corporales de sus elementos durante una intervención en la que se evitó una posible agresión contra una mujer y se aseguró a un hombre señalado como el presunto responsable.

De acuerdo con la información oficial, el hecho fue detectado por el C5 Michoacán, cuyas cámaras de videovigilancia registraron a un hombre forcejeando con una mujer e intentando subirla por la fuerza a un vehículo, lo que generó la movilización inmediata de los oficiales municipales.

En las imágenes se observa el momento en que los policías dialogan con las personas involucradas para evaluar la situación. “Si es violencia contra la mujer, tú sabes que …”, se escucha decir a uno de los oficiales mientras se realiza la valoración inicial del caso.

Posteriormente, los elementos proceden a asegurar al hombre identificado como Ariel, indicándole: “Desciende de la unidad, de espaldas, coloca tus manos en la espalda”, mientras se lleva a cabo la detención conforme a los protocolos establecidos.

En paralelo, la mujer fue resguardada por personal policial y se activó el Protocolo de Atención a Víctimas, con el objetivo de brindarle acompañamiento, atención médica y orientación legal. En el video también se aprecia cómo los oficiales le preguntan si contaba con antecedentes de agresiones previas, a lo que ella respondió que sí, señalando que no era la primera vez.