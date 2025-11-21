Policías de Michoacán refuerzan seguridad en Villas de la Loma tras ataque en camión de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el ataque armado registrado la mañana de este viernes 21 de noviembre en la colonia Villas de la Loma, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que se reforzaron los operativos de vigilancia y disuasión del delito en la zona.

De acuerdo con el comunicado oficial, el incidente fue un ataque directo contra una persona del sexo masculino, quien intentó resguardarse dentro de un camión del transporte público.

En el lugar, otras personas resultaron lesionadas por esquirlas. La situación ya fue controlada y la zona permanece acordonada mientras continúan las investigaciones.