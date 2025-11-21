Policías de Michoacán refuerzan seguridad en Villas de la Loma tras ataque en camión de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el ataque armado registrado la mañana de este viernes 21 de noviembre en la colonia Villas de la Loma, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que se reforzaron los operativos de vigilancia y disuasión del delito en la zona.
De acuerdo con el comunicado oficial, el incidente fue un ataque directo contra una persona del sexo masculino, quien intentó resguardarse dentro de un camión del transporte público.
En el lugar, otras personas resultaron lesionadas por esquirlas. La situación ya fue controlada y la zona permanece acordonada mientras continúan las investigaciones.
El hecho ocurrió en la calle Loma de los Pinos, casi esquina con Loma de la Carbonera. Información recabada previamente indicó que el agresor abordó la unidad detrás de la víctima y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte dentro del camión identificado con el número económico 42, perteneciente a la ruta Villas de la Loma.
En el ataque, al menos tres personas más resultaron lesionadas y una fue atendida por crisis nerviosa. Todas ellas eran pasajeras del transporte.
La Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, se encuentra a cargo de las diligencias correspondientes.
Por su parte, la SSP reiteró que el operativo Blindaje Morelia se mantiene activo, con patrullajes focalizados en la colonia y zonas aledañas, con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes.
