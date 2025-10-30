Policías ayudan a paciente con crisis respiratoria a llegar a Ciudad Salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía de Morelia brindaron abanderamiento vial a una unidad del servicio público que trasladaba a una persona con complicaciones respiratorias hacia el Hospital General Civil Dr. Miguel Silva, ubicado en la zona de Ciudad Salud.

Gracias a la intervención inmediata, se logró agilizar el paso vehicular para que el paciente recibiera atención médica sin demoras, permitiendo que ingresara de forma rápida y segura al área de urgencias.

Atención con compromiso

La corporación señaló que este tipo de acciones forman parte del compromiso de actuar con sensibilidad y responsabilidad social, especialmente ante situaciones donde la vida de una persona está en riesgo.

Las imágenes difundidas muestran el acompañamiento de oficiales durante el ingreso del paciente, quien fue apoyado en silla de ruedas por una agente hasta el área médica correspondiente.