Policía Morelia y Protección Civil sofocan incendio en la colonia Javier Mina; no hay heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de Policía Morelia acudieron este sábado al reporte de un incendio registrado en un domicilio ubicado sobre la calle Juan Guillermo Villasana, en la colonia Javier Mina, donde se observaba una densa columna de humo.

Gracias a la intervención conjunta con la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Morelia, el siniestro fue controlado de manera oportuna, evitando afectaciones mayores.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incendio se originó en un vehículo dentro del inmueble, así como en residuos acumulados en el sitio. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas.