Policía Morelia y CRREAD A.C. unen esfuerzos en favor de la prevención de adicciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Conscientes de que la drogadicción y las adicciones representan un problema que afecta no solo a quienes las padecen, sino también a sus familias y a toda la sociedad, Policía Morelia refrenda su compromiso de trabajar en acciones que contribuyan a su erradicación.

En este sentido, la corporación suscribió un acuerdo de colaboración con el Centro de Rehabilitación y Recuperación para Alcohólicos y Drogadictos (CRREAD A.C.), a fin de establecer mecanismos de canalización, brindar apoyos y desarrollar estrategias conjuntas para atender a las personas que lo requieran.