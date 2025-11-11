Policía Morelia y ANTAD Michoacán inician operativo del Buen Fin

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Siguiendo las instrucciones del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, Policía Morelia y la ANTAD Michoacán pusieron en marcha el Operativo del Buen Fin 2025, con el objetivo de garantizar un entorno seguro y de confianza para la ciudadanía durante este periodo comercial, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

Como parte de esta estrategia, se reforzará la presencia policial en zonas comerciales y bancarias de la ciudad con 250 agentes adicionales al estado de fuerza habitual, con el propósito de prevenir la comisión de delitos, brindar apoyo a la ciudadanía y acompañar al sector comercial durante los días de mayor afluencia.

El operativo contempla patrullajes intensificados, vigilancia en centros y plazas comerciales, supervisión en cajeros automáticos, así como recorridos a pie en las zonas con mayor actividad económica. Además, se mantendrá una coordinación permanente con los establecimientos afiliados a la ANTAD para responder de manera inmediata ante cualquier situación que pudiera poner en riesgo la seguridad.