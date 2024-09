Policía Morelia trabaja en el impulso al turismo a través de experiencias positivas de viaje: Cussi

En cuanto a las reuniones con representantes y organizadores de festivales, González Cussi recordó un caso de éxito con el Festival de Ópera, que en 2021 buscó a la corporación, ya que gran parte de sus estudiantes y maestros de música son europeos y ante la incertidumbre y noticias que salían de Michoacán frecuentemente cancelaban.

A partir de ahí, informó, se generaron videos para explicar la situación real de Morelia y se echó a andar un programa de embajadores de la paz, además de recalcar publicaciones positivas en las redes sociales, entre otras acciones que permitieron que a lo largo de los años vinieran con más confianza.

“Este último año ya no nos buscaron, ya no fue necesario, la estrategia es que cuando tengan su experiencia de viaje ésta sea estupenda, perfecta, no ha habido ningún incidente contra un turista o ciudadano extranjero en nuestra ciudad. Entonces debemos ver cómo hacemos una experiencia de servicio de una estancia porque lo que también se ha dado cuenta, y hemos platicado con los hoteleros y gente del sector, que mucho de los casos esta percepción negativa que pudiera tenerse en la región, que también le impacta a Morelia, la realidad es que la gente y los turistas no saben exactamente dónde queda Morelia y es negativo”.

Por lo anterior, el comisionado insistió que en la medida en la que se logre ayudar a que las y los turistas tengan una experiencia de viaje afortunada, éstos regresarán. “Me parece que ese es el tema, generar confianza y estamos trabajando, desde hace mucho tiempo, para que estos mecanismos resulten y rindan frutos en este escaparate que es Morelia”, concluyó.

mrh