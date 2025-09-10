Policía Morelia sumará 100 unidades vehiculares a la red de Punto Naranja: comisario

En este sentido, Alarcón Olmedo señaló que los agentes serán capacitados por la Semmujeris, de manera que las unidades vehiculares puedan portar el distintivo de Puntos Naranja Móviles y así se sumen a la red de espacios a los que las mujeres pueden acudir en caso de encontrarse en una situación de riesgo y/o violencia, con el fin de recibir el apoyo oportuno.

“El propósito es que todos tengan esta capacitación, se trata de sensibilizar y humanizar cada vez más a nuestros agentes, con un servicio más profesional y que también se evite la revictimización”, subrayó.

El comisario recordó que la corporación cuenta con una Unidad de Atención a Víctimas, en la que el personal ya está capacitado por la Semmujeris. Por ello, en un primer momento, las 15 unidades vehiculares de dicha área serán las primeras en portar el distintivo de Punto Naranja.